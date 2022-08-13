Bakan Fahrettin Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımları

Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Resmi Gazete’de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi." diyerek yönetmelikle ilgili peş peşe paylaşımlarda bulundu. İşte twitter paylaşımları...

Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca: Resmi Gazete’de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustosa bırakıyoruz.

"PERFORMANSA GÖRE EK ÖDEME" YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Bakan Koca: "Performansa göre ek ödeme" yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi.

"MAHSUPLAŞMA UYGULAMADA TAMAMEN KALDIRILDI"

Bakan Koca: Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak.

Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer verdi.