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Aktüel

Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:28:18 -
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen "Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet" isimli şarkıyı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık personeli için daha önce de şarkılar seslendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. 'Kahraman sağlık ordumuza' şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize 'Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet' diyor. Emeği geçenler sağ olsun."

Bakan Koca'nın paylaştığı eserin videosunda da sağlık personelinin hastanedeki çalışmalarının anlatıldığı animasyonlara yer verildi.

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