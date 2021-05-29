Bakan Fahrettin Koca paylaştı! Koronavirüs aşılarında hafif yan etkiler...
Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının klinik çalışmalarında ve vatandaşlarda hafif yan etkilerin olduğunu belirten bir görüntü paylaştı.
Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki görüntüde, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkiler görülmüştür" ifadeleri yer aldı.