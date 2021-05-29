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Gündem Bakan Fahrettin Koca paylaştı! Koronavirüs aşılarında hafif yan etkiler...
Gündem

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! Koronavirüs aşılarında hafif yan etkiler...

Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:37:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının klinik çalışmalarında ve vatandaşlarda hafif yan etkilerin olduğunu belirten bir görüntü paylaştı.

Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki görüntüde, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkiler görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

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