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Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: İşte İstanbul ve Ankara'daki güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve Ankara'daki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:55:00 -
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: İşte İstanbul ve Ankara'daki güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Ankara'daki güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ise 177.

Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son üç günde ise 616."

Sağlık Bakanı Koca ayrıca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu açıkladı.

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Yorumlar

Cüneyt beyaz

Ak partili belediyelerde vaka sayısı artarken, chp li belediyelerde vaka sayısı düşüyor.Yoksa fetöpkkchphdpipdevageleceksaadet bir iş mi çeviriyor
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