Bakan Ersoy'un "2021 de Patara Yılı olsun" önerisine destek

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeterince tanıtım imkanı bulunamadığından 2021'in de "Patara Yılı" olarak devam etmesi önerisi, antik kentin bulunduğu Antalya'da memnuniyetle karşılandı.

Bakan Ersoy'un "2020 Patara Yılı"nın pandemiden dolayı şanssız bir döneme denk geldiğini belirterek, 2021'in de "Patara Yılı" olarak devam etmesini Kabine'ye önereceğini açıklaması, Antalyalıları sevindirdi.

Patara Antik Kenti'ni sınırları içinde barındıran Kaş ilçesinin Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Patara Yılı" ilan edilmesinin tüm bölge halkını memnun ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle "2020 Patara Yılı" kapsamında fazla etkinlik yapamadıklarını vurgulayan Ulutaş, "Bunun burukluğunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 2021'in de 'Patara Yılı' olarak devam etmesini arzu ediyoruz. İnşallah hem pandemi süreci sağlıklı bir yola girer hem de 2021'de 'Patara Yılı' teması devam eder. Hemşehrilerimizin talebi ve gönlünden geçen 2021'in de 'Patara Yılı' olarak ilan edilmesi. Böylece Patara'nın tanıtılmasına ve bölge turizminin canlandırılmasına devam edebiliriz." diye konuştu.

- " UNESCO'nun kalıcı listesinde yer almasında etkili olacaktır"

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise bu yıl yurt içi ve yurt dışı fuarlarında Patara temalı stantlar açmayı planladıklarını ancak pandemi dolayısıyla bu şansı kaybettiklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy'un önerisini çok yerinde bulduklarını anlatan Ege, "Türkiye'nin 2021'de yer alacağı tüm fuarlarda Patara'yı tanıtabilmemiz için 2021'in de 'Patara Yılı' olarak devam etmesi faydalı olacaktır. Gelecek yıl daha fazla insanın yer alabileceği etkinlikler yapabiliriz." dedi.

Bu yılki organizasyonlara Kovid-19 nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılabildiğine dikkati çeken Ege, bu durumun yerinde tanıtım olanağını ellerinden aldığını kaydetti.

Ege, "Patara sadece antik kentiyle değil başka birçok özelliğiyle ön plana çıkıyor. Patara'nın bu değerlerinin de tanıtılması, UNESCO'nun kalıcı listesinde yer almasında etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- İlk demokratik meclis binası Patara'da

Likya uygarlığına başkentlik yapmış antik kentin, bu onuru hak ettiğini anlatan Ege, Patara'nın antik çağda çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu hatırlattı.

Patara'daki dünyanın ilk demokratik meclis binasının ayağa kaldırılmış olduğunu ifade eden Ege, tiyatrosunun yanı sıra en eski deniz fenerleri ile telsiz istasyonunun kente ayrı bir değer kattığını kaydetti.

Ege, 2021'in de "Patara Yılı" ilan edilmesi durumunda, Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi, Patara'nın da kültür turizmi açısından hak ettiği değere kavuşacağına inandığını dile getirdi.