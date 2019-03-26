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Bakan Ersoy’dan Muğla’ya golf sahaları müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Muğla’ya geldi.

26 Mart 2019 Salı 15:09
Bakan Ersoy’dan Muğla’ya golf sahaları müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Muğla’ya geldi.


Ziyaretler kapsamında ilk olarak Fethiye’de turizm sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Ersoy, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz’de Cumhur İttifakı seçim bürolarını ziyaret etti.


Ortaca seçim bürosunda vatandaşlara seslenen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, amaçlarının turizmi 12 aya yaymak olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, “Bu anlamda golf sahalarını ve spor alanlarını destekliyoruz. Şu an Dalaman’da golf sahası var ama tek başına yeterli olmaz. Bir destinasyona golf sahası yapmak istiyorsanız en az dört tane mümkünse daha fazla golf alanı geliştirmeniz gerekiyor. Ancak o zaman havalimanında golf ile ilgili hava trafiği oluşuyor. Bununla ilgili bir çalışma başlattık golf sahalarının sayılarını arttıracağız. Burada amacımız turizm istihdamının 12 ay gerçekleşmesini sağlamak. Bölge esnafının da turizm gelirlerinden 12 ay faydalanmasını sağlamak” diye konuştu.


Deniz, kum turizmi dışında çok amaçlı gelen misafirlerin şehir merkezine de indiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, “Bu projelerden sadece otel yatırımcıları yararlanmıyor. Konaklama tesisi dışına çıktıkları için bütün esnaf ve bölge yararlanıyor. O yüzden çok önemli. Burada bulunan 68 dönümlük yeri belediye bize iade etti. Golf alanı projeleri ile birleştirip spor tesislerini hızlı bir şekilde bölgeye kazandırırız. Bu yap-işlet-devret ile yapılabilecek bir proje” dedi.



İztuzu talebine olumlu yanıt


İztuzu plajı ile ilgili talebe olumlu baktıklarını ifade eden Ersoy, şunları söyledi: “Üniversite ile sözleşmesi bitmek üzere. Belediye başkanı istedikten sonra bizim için önemli olan yerel yönetim. Çok amaçlı kültür merkezi gibi belediyeler ile ortaklaşa projeleri destekliyoruz. Bu projeyi de sunduğunuz zaman destek veririz. Tekne çekek yerleri turizmin tabana yayılması açısında önemli bir proje bunun yanı sıra sahilin, gölün kurtulması açısından da çok faydalı. Bu zaten turizm açısından desteklememiz gereken proje. Benim içim rahatladı metro istersiniz diye korkuyordum. Bu istedikleriniz bizim rahatlıkla yapabileceğimiz işler. Sık sık ziyaretinize geleceğim. Önemli olan siz 31 Mart’ı hayırlısıyla atlatın. Bu istedikleriniz kolay.”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:09
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