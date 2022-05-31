Bakan Ersoy'dan Melek Mosso açıklaması!

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Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağı öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsmail Küçükkaya sunumundaki Çalar Saat programında konuştu.

Küçükkaya'nın, Melek Mosso konserinin iptal edilmesini sorduğu Bakan Ersoy, Mosso'nun Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağını söyledi.

"Melek Mosso Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde çıkıyor." diyen Ersoy, "Bizim için en önemli şey, bakanlık olarak kültür ve sanatın desteklenmesidir. Bunun için her türlü kültür-sanat aktivitesinde yer almaya çalışıyoruz. Hükümetimizin de ortak politikasıdır. Örnek verecek olursak, şu anda İstanbul'da Beyoğlu, Ankara'da da Başkent Kültür Yolu festivalleri gerçekleştirilmekte. İki festivalde toplam 10 binden fazla sanatçı, 2 binden fazla etkinlikte yer alıyor. Dünyayla kıyasladığınız zaman bu kadar geniş çapta yapılmış hiçbir organizasyon yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

Her zaman söylüyorum, lütfen ön yargılarımızı bir tarafa bırakalım. Ön yargılarla hareket edersek sonuç alamayız. Geniş resme bakmaya çalışalım. Kültür ve Turizm Bakanı olarak diyorum ki, 'Sanatın ve kültürün destekçisiyiz.' Özellikle vurgulayarak söylüyorum, bu bizim hükümet politikamız. Bakanlık, hiç olmadığı kadar festivallere yer açıyor, yoğun bir şekilde, sanatçı kitleleriyle yüzlerce, binlerce etkinlik gerçekleştiriyor. Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivalleriyle sınırlı kalmıyoruz. Son baharda Diyarbakır'ı da dahil ediyoruz. Önümüzdeki sene İzmir'i dahil ediyoruz. Arada Adana Portakal Çiçeği Festivali var, onu da sahiplendik. Şu anda çok geniş bir festival de Konya'da yapıyoruz, mistik müzikle ilgili.