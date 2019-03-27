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Bakan Ersoy’dan “Dünya Tiyatro Günü” mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sanata verdiği değeri ortaya koyan aziz milletime şükranlarımı sunuyorum.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:17
Bakan Ersoy’dan “Dünya Tiyatro Günü” mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sanata verdiği değeri ortaya koyan aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. 27 Mart ‘Dünya Tiyatro Günü’ kutlu olsun” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy mesajında, “Değerlerin, fikirlerin, düşüncelerin en zarif hali, en etkileyici dışa vurumudur sanat. İnsanın kendisini ifade edebilme arayışında ulaştığı, renklerin, seslerin, şekillerin ve sözlerin hem araç hem amaç olduğu nihai sonuçtur. Tiyatro ise insanın sanat düşüncesindeki bütünlük anlayışıdır. Zira sanatların birlikteliğinden doğan özgün bir tarzdır tiyatro. Müzikle, kelimelerle ya da nesnelerle belki. Neyi nasıl anlatmak istiyorsanız sahne sizi özgür kılar ve tiyatro perdesi insanın hayal gücüne açılır. Tiyatro, özümüze tuttuğu aynayla toplumsal gelişimde ve değerlerimizin yaşatılmasında ciddi bir güç olurken, sınırları aşan etkisiyle de kültürümüzün tanıtılmasında en etkili araçlardan biri konumundadır. Bu bilinçle evrensel değerleri temel alarak milli kültürümüzün üzerinde yükselen, farklılaşan ve yazarlarımızın kaleminden seçkin eserlerle zenginleşen Türk tiyatrosunun daha da gelişmesi ve güçlenmesi için aralıksız çalışmayı sürdürüyoruz. Sanatçılarımızla istişare ederek sanat için en uygun koşulları en ideal mekânlarla bir arada sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sanatın ve sanatçının değeri konusunda toplumsal farkındalığı en üst noktaya taşımak sorumluluğuyla adımlarımızı atıyoruz. Fedakârlıkları ile gelenekselden moderne Türk tiyatrosunu var eden, zenginleştiren ve yücelten tüm sanatçıları dekorundan kostümüne, ışığından müziğine, sahne arkasında adım adım tiyatronun büyüsünü inşa eden bütün çalışanları ayakta alkışlıyorum. Gösterdiği ilgiyle Devlet Tiyatrolarındaki oyunların kapalı gişe oynamasını sağlayan ve sanata verdiği değeri ortaya koyan aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. 27 Mart ‘Dünya Tiyatro Günü’ kutlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:17
  1. sanat
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