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Gündem Bakan Ersoy'dan çok önemli PCR testi açıklaması
Gündem

Bakan Ersoy'dan çok önemli PCR testi açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turist kabulünde vaka sayıları ve aşı programına bakılacağını açıkladı. Ersoy "Eğer vaka sayılarında düşüş varsa geçen seneki uygulamamız gibi, o ülkelerden gelen kişilerden negatif PCR testi talep etmeyeceğiz." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:20:00 -
Bakan Ersoy'dan çok önemli PCR testi açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye turist kabulünde, kişilerin geldikleri ülkenin günlük vaka sayıları ve aşılama programlarının dikkate alınacağını bildirdi.

Ersoy, BBC ONE televizyonunda katıldığı canlı yayında, yaklaşan turizm sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Nisan'dan sonra vaka sayılarına bakılacak

Türkiye'ye 15 Nisan'a kadar giriş yapmak isteyen kişilerden negatif PCR testi isteneceğini belirten Ersoy, bunun 15 Nisan'dan sonra Sağlık Bakanlığıyla tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Ersoy, "15 Nisan’dan sonra vaka sayılarına bakacağız. Eğer vaka sayılarında düşüş varsa geçen seneki uygulamamız gibi, o ülkelerden gelen kişilerden negatif PCR testi talep etmeyeceğiz." diye konuştu.

İngilizlerden test istenmeyebilir

İngiltere’de aşılama programının hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüldüğüne ve vaka sayılarının düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Ersoy, bu eğilimin sürmesi halinde 15 Nisan’dan sonra İngiliz vatandaşlarından test istenmeyebileceği ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

Türkiye'de 11 milyon kişi aşılandı

Ersoy, Türkiye’de de aşı programının başladığını, halihazırda 11 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını ve nisan sonuna kadar hedefin 50-60 milyon kişiyi aşılamak olduğunu belirterek böylelikle ülke genelinde vakaların düşeceğini ifade etti. Bakan Ersoy, turistlerin geldiği ülkelerdeki vaka sayılarının düşük olması ve aşı programının iyi ilerlemesi halinde Türkiye’ye gelen turistlerin de güvenli olacağını kaydetti.

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