0553 313 94 23

Bakan Ersoy’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
Bakan Ersoy’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı mesajla Türk milletinin Zafer Bayramı’nı kutladı. Ersoy mesajında, “Malazgirt’te 1071 yılında başlayan yolculuğun hiçbir koşul ve düşman karşısında son bulmayacağını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir kez daha mutlak bir şekilde dünyaya ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümünü tarifsiz bir gururla kutluyoruz. Aziz milletimizin imkânsızlıklara rağmen değerlerine sahip çıkmak uğruna bütün varlığını ortaya koyarak sürdürdürdüğü Kurtuluş Savaşı’nı kesin zafere taşıdığı 30 Ağustos tarihi, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının da en şanlı simgelerinden biridir. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bu hilal uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de 29 bin 750 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi
    1. Denizli’de 29 bin 750 lira değerinde..
    2. CNR Food İstanbul, Çekya Başbakanı..
    3. Yeni Malatyaspor'da sponsorluk anlaşması
    4. Meksika’daki gece kulübü saldırısında..
    5. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
    6. Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı
    7. İşadamında Eleşkirt Belediyesi’ne 50..
    8. Irak'la elektrik ticaretinde yeni..
    9. Motokrosta dünyanın en iyileri..
    10. TİSK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    11. Pakistan’da sel felaketi: 5 ölü
    12. Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri..
    13. Asil Çelik’in ÇED toplantısı yapılamadı
    14. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    15. Türkiye'de otel doluluk oranı yüzde..
    16. TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet..
    17. İngiltere'de parlamentoyu tatil..
    18. Denizli'de sahte para operasyonu
    19. Dinamik Pano gelecek yıl ihracat..
    20. Başakşehir Kaymakamı Tekin'e veda..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı