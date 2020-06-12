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Aktüel

Bakan Ersoy, Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'ndeki restorasyonu inceledi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:59:28 -
Bakan Ersoy, Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'ndeki restorasyonu inceledi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bakan Ersoy'a ziyaretinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken eşlik etti.

Bakan Ersoy, Osmanlı'dan bu yana ayakta kalan tek imarethane olma özelliğine sahip Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarihi cülus yolu üzerinde bulunan ve 228 yıldır ayakta kalan imarethanede, restorasyon çalışmalarının yakında tamamlanması planlanıyor.

1792 yılında kurulan imarethane, yoksul, muhtaç, öğrenci ve yolcuların yeme içme ve barınma ihtiyacını karşılıyordu.

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