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Aktüel

Bakan Ersoy: "Galata Kulesi'nin bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-06 21:16:51 -
Bakan Ersoy: "Galata Kulesi'nin bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz"

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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