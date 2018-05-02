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Bakan Eroğlu: Kurdukları ittifak çökecektir

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "İstedikleri  kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor.  Kurdukları ittifak da çökecektir." dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:51
Bakan Eroğlu: Kurdukları ittifak çökecektir

Orman ve Su İşleri BakanıVeysel Eroğlu, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal  Üniversitesi ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki  bir otelde düzenlenen, "Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı" öncesinde basın  mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile CHP, İYİ Parti,  Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin seçim ittifakında anlaşmaları konusunda ne  düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Eroğlu, CHP'nin adayını belirleyemediğini ancak  cuma günü belirleyeceğinin söylendiğini belirtti.

"CHP NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Aday konusunda CHP'nin hala düşündüğünü dile getiren Eroğlu, "Herhalde  düşünüyorlar, bulamadılar daha. Buluncaya kadar seçimler biter herhalde." dedi.

"Gerçekten CHP ne yapacağını bilmiyor." diyen Bakan Eroğlu, "Neticede  biz onların ne yaptıklarına bakmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda  gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı  kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir."  diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:51
  1. Bolu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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