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Ekonomi Bakan Elvan açıkladı: Yeni vergi düzenlemesi yolda
Ekonomi

Bakan Elvan açıkladı: Yeni vergi düzenlemesi yolda

Kripto paralar hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, vergi çalışmaları yapıldığını söyledi. Elvan, "Dünyadaki uygulamaları nelerdir, ne tür bir yapı var, bunları yaparken ilgili taraflarla mutlaka konuşulması gerekiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 08:56:00 - 2021-05-07 10:08:05
Bakan Elvan açıkladı: Yeni vergi düzenlemesi yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hande Fırat'ın CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katıldı.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Bakan Elvan, Hakan Çelik ve Hacer Boyacıoğlu'nun sorularını cevapladı.

Kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Lütfi Elvan, dünyadaki düzenlemelerin Türkiye'de de yapılabileceğini ifade ederek kripto paraya vergi sinyali verdi.

Lütfi Elvan, "Özellikle vergi konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dünyadaki uygulamaları nelerdir, ne tür bir yapı var. Bunları yaparken ilgili taraflarla mutlaka konuşulması gerekiyor. Şu şekildedir diye net bir cevap veremeyebilirim ama temel olarak çalıştığımız alanlar bunlar. Bu alanların tamamı tüm dünyanın çalıştığı alanlardır." dedi.

Bakan Elvan'ın diğer açıklamarı:

Bakan Elvan'dan kripto para açıklaması: Yetki verildi
Bakan Elvan'dan kripto para açıklaması: Yetki verildi

Ekonomi

Bakan Elvan'dan kripto para açıklaması: Yetki verildi

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Yorumlar

Adnan

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