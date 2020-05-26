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Gündem

Bakan duyurdu! GSM operatörleri için harekete geçildi

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşları isyan ettiren gsm operatörleri hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, problemlerin tekrar etmemesi için atılması gereken tüm adımların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından atıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 23:29:00 -
Bakan duyurdu! GSM operatörleri için harekete geçildi

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarını arayarak bayramlaşmak isteyen vatandaşlar, iletişim sorunuyla karşılaşmış, operatörler ise problemin kendilerinden kaynaklanmadığına dair açıklamalar yapmıştı.

GSM operatörlerindeki soruna bu soruna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bir açıklama geldi.Twitter hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için gereken tüm adımların BTK tarafından atıldığını belirtti.

"Tüm adımlar BTK tarafından atılmaktadır"

Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı: "Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar BTK tarafından atılmaktadır."

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