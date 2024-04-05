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Ekonomi Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor
Ekonomi

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-05 17:53:00 -
Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Mazot ve Gübre Desteği, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Mazot ve Gübre Desteği için 2 milyar 393 milyon 722 bin 650 lira, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği için 70 milyon 407 bin 750 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği için 13 milyon 815 bin 600 lira olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira destekleme ödemesi yapılacağı bilgisi yer aldı.​​​​​​​

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