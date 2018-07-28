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Bakan duyurdu: Başvuru patlaması yaşandı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 Haziran'dan itibaren şu ana kadar 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını ve bu başvurular ile toplam 23.7 milyar borcun yapılandırıldığını belirtti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:53
Bakan duyurdu: Başvuru patlaması yaşandı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamayla 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile vatandaşlara borç ödeme kolaylığının getirildiğini belirtti.

2 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hem elektronik ortamda, hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, hem de posta yoluyla yapılandırma başvuruları alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23.7 milyar borç yapılandırılmıştır. Yine bu dönemde 158 bin 700 4/b (Bağ-Kur) sigortalımız 4.1 milyar tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur" dedi.

"İL MÜDÜRLÜKLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ HAFTA SONU DA HİZMET VERECEK"

Bakan Selçuk, vatandaşların yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 81 ilde bulunan il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinin bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

"BORCUNU YAPILANDIRAN İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANABİLECEK"

Yapılandırmadan yararlananlara borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, "Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz borcu yoktur yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Bağ-Kur sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek" ifadelerini kullandı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk, Bağ-Kur'lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini kaydederek, "Genel Sağlık sigortalılarımıza da yine yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme imkanı verildi, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek" dedi.

SON MÜRACAAT TARİHİ 31 TEMMUZ

Son müracaat tarihi 31 Temmuz olan yapılandırmada, ilk taksit ve peşin ödeme süresi 31 Ağustos 2018 olacak. Vatandaşlar, ödemeleri 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecek.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:53
  1. Zehra Zümrüt Selçuk
  2. prim borçları

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