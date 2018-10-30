0553 313 94 23
impression

Bakan duyurdu! 5 Aralık'a kadar başvurun...

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin başvurular 5 Aralık'ta sona eriyor.

30 Ekim 2018 Salı 09:31
Bakan duyurdu! 5 Aralık'a kadar başvurun...

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları kaydetti:

"Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla bugüne kadar yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildi.

Bu düzenleme, sektörün ihtiyaç duyduğu yenileme yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve turizm yatırımlarının kredibilitesinin artırılması, sektörde yeni açılımların yapılabilmesi yönünden büyük önem taşıyor."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:31
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik'ten Amerika'ya "Bu dostça bir mesaj"
    1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik'ten..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 4..
    3. Habersiz botoks yaptırdığını gördü,..
    4. İmzalar tamam! Akdeniz'de ilk kez..
    5. Kampanyanın son haftasında 1 milyonluk..
    6. Otomobile arkadan çarptı: 1 kişi yaralı
    7. Bakan duyurdu! 5 Aralık'a kadar..
    8. Dünyanın konuştuğu kilit isim..
    9. Dolarda son durum!
    10. Gazze'de şehit olan 3 Filistinli çocuk..
    11. Kars'ta uyuşturucu operasyonu, 3 kişi..
    12. Parklara kamera sistemi konulsun
    13. Korkunç haber geldi! Bölgede 24 ceset..
    14. Kaşıkçı'nın nişanlısından Donald..
    15. İstanbul Havalimanı Halk TV'nin içine..
    16. Samsun'da anaokulunda korku dolu..
    17. İnternet sitesinden duyurdular! Uzun..
    18. Sosyal Güvenlik Kurumu, eksik ücret..
    19. İstanbul Havalimanı ismine yorumlar..
    20. Kıdem tazminatı sistemi sil baştan..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı