Bakan duyurdu! 17 Ağustos'tan itibaren...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan çok sayıda işletme yapılan düzenlemeler doğrultusunda tekrar hizmete açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normalleşme kapsamında atılan bir adımı daha resmen duyurdu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla hizmetine ara verilen il spor merkezleri tekrar faaliyetlerine başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Ağustos itibariyle il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını duyurdu.

Halı sahalar açılmıştı

Normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz gün hizmetine ara verilen halı sahalar tekrar faaliyete açılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halı sahaların 12 Ağustos tarihinden itibaren hizmete başlayacağını duyurmuştu.