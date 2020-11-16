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Ekonomi Bakan Dönmez'den "Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun" mesajı
Ekonomi

Bakan Dönmez'den "Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:44:15 -
Bakan Dönmez'den "Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) ardından Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) devreye girmesiyle Avrupa enerji arz güvenliğinin önemli bir halkasının tamamlandığını belirtti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl TANAP'ın rekor sürede tamamlandığını anımsattı.

Azerbaycan gazının taşınması için Türkiye ayağında TANAP'ın tamamlanmasıyla sistemin hazır hale geldiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, "TANAP'ın ardından TAP'ın devreye girmesiyle Avrupa enerji arz güvenliğinin önemli bir halkası da tamamlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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