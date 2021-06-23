Bakan Dönmez Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası’nda açıkladı: Rekor kırıldı

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Enerji ve Tıbbi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Yeni Akit Gazetesi tarafından düzenlenen "Enerji ve Madencilik Şurası"nda önemli açıklamalarda bulundu.

'Yenilenebilir enerji Türkiye'nin geleceğine damga vuracak'

Mayıs sonu itibarıyla kurulu gücün yüzde 52,6’sının yenilenebilir, yüzde 64,2’sinin de yerli kaynaklardan oluştuğuna ve elektrik üretiminin de yüzde 56'sının yerli kaynaklardan elde edildiğine dikkat çeken Dönmez, "Yenilenebilir enerjideki yatırım ve teşviklerimizle güneşimiz her geçen gün daha parlak, rüzgarımız daha kuvvetli, suyumuz daha serin ve yer altı sularımız daha sıcak olacak. Yenilenebilir enerji Türkiye'nin geleceğine damga vuracak" diye konuştu.

"2021'de yenilenebilir enerjide birçok rekor kırmayı başardık" diyen Bakan Dönmez, 2021'in ilk 5 ayında devreye alınan kurulu gücün yüzde 96,8'inin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mayıs ayında ise güneşimiz çok daha enerjik parladı. Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 gigavatsaat (GWh) elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık. Yine aynı dönemde, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 5,8'e yükselerek aylık bazda en yüksek orana ulaştı. Başka bir ifadeyle mayısta güneşimiz rekorlarla parladı."