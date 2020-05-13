Bakan Dönmez, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçinin anısına paylaşımda bulundu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Soma'da şehit olan madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yer altı kaynaklarımızı yeryüzüne çıkarmak için fedakarca çalışan madenci kardeşlerimiz için güvenli madencilik ilkelerinden taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, paylaşımda geçen yıl Soma'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin fotoğraflara yer verdi.