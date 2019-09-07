0553 313 94 23

Bakan Dönmez "Geleneksel Şifalı Pilav Kazanı Kapak Açma" programına katıldı

BİLECİK (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Söğüt’te düzenlenen "738.

07 Eylül 2019 Cumartesi 23:01
Bakan Dönmez "Geleneksel Şifalı Pilav Kazanı Kapak Açma" programına katıldı

BİLECİK (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Söğüt’te düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri"ne katıldı.


Bilecik’in Söğüt ilçesinde 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında “Geleneksel Şifalı Pilav Kazanı Kapak Açma” programı düzenlendi. Program kapsamında kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından Bakan Dönmez Türkiye’nin dört bir yanından gelen bulgurlar ile yapılan geleneksel şifalı pilav kapak açma törenini dualarla gerçekleştirdi.


Programın ardından Bakan Dönmez, ilçe belediyesini ziyaret etti. Burada Söğüt Belediye Başkanı Sever tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılmak üzere şehrin gümüş anahtarı ve fahri hemşehrilik beratı verildi.


Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve yörükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 23:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    H Grubu’nda hata yapan olmadı
    1. H Grubu’nda hata yapan olmadı
    2. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    3. İlk ders günü Kahta Belediyesi..
    4. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    5. Dünya Motokros Şampiyonası
    6. Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu
    7. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO..
    8. Putin ile Zelenskiy görüştü
    9. Matkaptan elektrik akımına kapılan..
    10. Sivas’ta “100 Yılın Hikayesi” defilesi
    11. Boris Johnson kabinesinde ikinci istifa
    12. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    13. Fransa-Arnavutluk maçında milli marş..
    14. Mahallenin baktığı sokak köpeğini..
    15. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    16. Nusaybin’de TOKİ tarafından yapılan..
    17. E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? E..
    18. Sarıgöl'de üzümün faydaları anlatıldı
    19. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    20. Oğlu 4 yıldır PKK'nın elinde olan..
    21. Tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp..
    22. 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve..
    23. Atıcılık: Plak Atışları Avrupa..
    24. İran'da işçi protestolarıyla ilişkili..
    25. Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesi..
    26. Dorian Kasırgası’nın vurduğu..
    27. Millilerden Avrupa Ümitler Taekwondo..
    28. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    29. Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kansuva için..
    30. Bakan Kasapoğlu Filenin Sultanları’nı..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim