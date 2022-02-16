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Gündem Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi!
Gündem

Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki üçüncü arama sondajına başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 11:44:00 -
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ömer

Türkiye şanssız ülke . Etrafında enerji petrol doğalgaz kaynıyor bizde yok . Varsa da az . İnşallah bol bol bulunur .
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DRSN

YA ARKADAŞ Bİ SONUÇTAN HABER VERİN DEMİRELİN BAKANLARINA BENZEDİNİZ REİSE AYAK UYDURUN YOK ORAYA KAZMA VURDUK YOK BURAYA KAZMA VURDUK BİTİRİN ÇIKTI ÇIKMADI DİYİN DUALARIMIZ ZATEN SİZİNLE
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