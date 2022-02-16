Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki üçüncü arama sondajına başladığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını duyurdu.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız." ifadelerini kullandı.