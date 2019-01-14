Bakan değil provokatör! Komşunun 'Şımarık Çocuğu' gitti

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi Başkanı Panos Kammenos, ülkesinde koalisyonu dağıtarak istifa etti. Görev yaptığı süre boyunca Kardak kayalıkları ve Ege'de Türkiye'yi kışkırtacak birçok açıklama ve hamle yapmaya çalıştı. Türkiye'nin girişimlerini sürekli boşa çıkardığı Kammenos, ülkesinde 'Şımarak çocuk' olarak adlandırılıyor. Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'Bizim bir şımarık çocuğumuz var' diyorlar. 'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İşte komşunun 'Şımarık çocuğu'nun Türkiye'ye yönelik provokasyonlarından bazıları;

İsrail-Mısır-Yunanistan ittifakı

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtlarını toplayarak İsrail-Mısır-Yunanistan üçgenini kuran Kammnos, Türkiye'ye tehditler savurmuştu. “Yunanistan barışın peşinde koşarak topraklarını korumayı ve güçlü ittifaklar inşa etmeyi sürdürecek.” diyen Kammenos, “Artık kimseyi korkutamıyorsunuz.” demişti.

Kammenos: Ezeceğiz

Türkiye'nin kabul etmediği münhasır bölge konusuyla ilgili Kammenos, "Yunan silahlı kuvvetlerinin görevi, Yunan egemenlik sahalarını ve toprak bütünlüğünü korumaktır. Barış ve huzur isteyen bir ülkeyiz. Ancak toprak bütünlüğümüze ve egemenlik haklarımıza saygısızlık edenleri ezeceğiz" şeklinde konuşarak Türkiye'ye yönelik tehditler savurmuştu.



'Cesaretleri varsa topraklarımızın bir santimini zorlasınlar'

Türkiye'ye yönelik yaptığı provokatif konuşmalar dolayısıyla kendi ülkesinde de tepki gören Kammenos, Ege'deki adalarda daha fazla asker bulundurulmasını emrederek "Cesaretleri varsa, topraklarımızın bir santimini zorlasınlar. Birleşmiş Yunanlılar onları ezecekler. Biz onların provokasyonları, tehditleri ve hakaretlerinden korkmadık, dize getirilmedik. Bizi daha da güçlendiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

'Gücün yetiyorsa gel de al'

Koyun adası, Paşa adası ve Bulamaç adasındaki karakolları ziyaret eden Savunma Bakanı, yine tahrik edici bir harekette bulunarak adada bulunan "Gücün yetiyorsa gel al" yazan anıtın önünde poz vermişti.

Kardak'tan kaçmıştı

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı, Kardak'a yaklaştırılmamıştı. Bakan Panos Kammenos, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi; Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti Türk karasularını bir gerginlik olmadan terk etti.



İstifasının ardından Kardak'a çelenk attı

Dün koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıklayarak Savunma Bakanlığından istifa eden Kammenos, helikopterle Kardak kayalıklarına giderek havadan çelenk attı. Kammenos açıklamasında, "Yolculuğumuz başladığından bu yana son sahne" ifadelerini kullandı.