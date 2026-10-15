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Gündem Balıkesir'de aşırı yağışlar köprüyü yıktı! Susurluk Çaylak Köprüsü'nde çökme: Yol trafiğe tamamen kapatıldı!
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Balıkesir'de aşırı yağışlar köprüyü yıktı! Susurluk Çaylak Köprüsü'nde çökme: Yol trafiğe tamamen kapatıldı!

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Balıkesir'de aşırı yağışlar köprüyü yıktı! Susurluk Çaylak Köprüsü'nde çökme: Yol trafiğe tamamen kapatıldı!

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan felaket yağışlar Balıkesir'de de altyapıyı vurdu. Susurluk ilçesinde etkisini artıran şiddetli sağanağın ardından taşan sular, tarihi Çaylak Köprüsü'nde ağır tahribata yol açarak çökme meydana getirdi. Can ve mal güvenliğini tehdit eden çökme sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri jet hızıyla bölgeye sevk edildi.

Balıkesir'de sağanak yağışların ardından Susurluk ilçesindeki Çaylak Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede köprü kullanıma kapatılırken trafik alternatif yollara yönlendirildi.

AŞIRI YAĞIŞLAR KÖPRÜDE ÇÖKMEYE NEDEN OLDU

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkisini artıran aşırı yağışlar, bölgedeki altyapıya zarar verdi. Yoğun yağışın ardından biriken ve akışa geçen sular, ilçede bulunan Çaylak Köprüsü'nde tahribata yol açtı. Yağış sularının neden olduğu hasar sonucunda köprünün üzerinde çökme meydana geldi. Köprüde oluşan hasar nedeniyle ulaşımın güvenli şekilde sürdürülemeyeceği değerlendirildi. Yaşanan gelişmenin ardından ilgili birimlere bilgi verildi ve bölgede güvenlik önlemleri alınması için çalışma başlatıldı.

 

BELEDİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çaylak Köprüsü'nde meydana gelen çökmenin bildirilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Köprüde oluşan hasarın araçlar ve yayalar açısından tehlike oluşturabileceği göz önünde bulundurularak ulaşımın durdurulmasına karar verildi. Ekipler, yeni bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla köprünün kullanımını tamamen durdurdu. Çaylak Köprüsü, hem araç hem de yaya geçişine kapatıldı. Alınan önlemle birlikte hasarlı köprü üzerinden geçiş yapılmasının önüne geçildi.

ARAÇ VE YAYA ULAŞIMINA TAMAMEN KAPATILDI

Köprüde meydana gelen çökmenin ardından bölgede ulaşım düzeni değiştirildi. Susurluk'taki Çaylak Köprüsü'nü kullanan araçların geçişine izin verilmezken yayalar için de aynı güvenlik önlemi uygulandı. Köprünün tamamen kapatılmasıyla birlikte trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bölgedeki ulaşım, köprünün kullanılamaması nedeniyle diğer yollar üzerinden kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

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