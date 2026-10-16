Devrim gibi yenilik! Windows 11 kullananlar dikkat...

WinUI 3 platformu üzerinde yeniden inşa edilen ve sistem kaynak kullanımını en aza indiren yeni arama motoru, büyük önizleme pencerelerini kaldırarak sadeleştirilmiş sonuç listesiyle çok daha hızlı bir yapıya kavuştu. Windows Insider kullanıcılarına sunulan bu yeni deneyim, sadece arama yapmanın ötesine geçerek komutları doğrudan yerine getirme yeteneği kazandı.

"Karanlık moda geç" yazmak yetecek! Ayarlara girmeden anında işlem!

Yapay zeka ajanı mantığıyla çalışan "Satır İçi İşlemler" özelliği sayesinde kullanıcılar artık Ayarlar menüsünde kaybolmak zorunda kalmayacak. Arama çubuğuna "karanlık moda geç", "Bluetooth'u aç" veya "ekranı karart" gibi komutlar yazıldığında ilgili işlem otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca Phone Link entegrasyonuyla arama kısmından doğrudan SMS gönderme imkanı da sunuluyor.

Deneysel Insider sürümlerinde İngilizce olarak test edilmeye başlanan özelliğin, önümüzdeki yıl Başlat menüsüne entegre edilmesi ve yeteneklerinin daha da genişletilmesi bekleniyor.