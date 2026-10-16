  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seçim dördüncü turda sonuçlandı: Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni Başkan Vekili belli oldu Binali Yıldırım’dan Azerbaycan açıklaması: Hiç boşuna heveslenmeyin! Buna kimsenin gücü yetmez Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı Hakan Fidan’dan Herzog’a tarihi protesto! Türkiye kalktı, 11 ülke peşinden salonu terk etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan ODTÜ’de önemli açıklamalar! "Bilim Zirvesi her yıl farklı bir üniversitede düzenlenecek!" Konferans Ligi'ne görkemli başlangıç Suriye’de büyük kalleşlik Ekrem İmamoğlu'nun, bugün duruşmada çarpıtarak anlattığı Hasan Karakaya görüşmesine sebep olan işte o yazı Bir ilde daha okullar yarın için tatil edildi! Valilik resmen duyurdu Ekrem’e hakaret soruşturması! Savunma yaparken bile suç işledi
Teknoloji Devrim gibi yenilik! Windows 11 kullananlar dikkat...
Teknoloji

Devrim gibi yenilik! Windows 11 kullananlar dikkat...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Devrim gibi yenilik! Windows 11 kullananlar dikkat...

Microsoft, Windows 11’in arama deneyiminde ezber bozan devasa bir güncellemeye imza attı.

WinUI 3 platformu üzerinde yeniden inşa edilen ve sistem kaynak kullanımını en aza indiren yeni arama motoru, büyük önizleme pencerelerini kaldırarak sadeleştirilmiş sonuç listesiyle çok daha hızlı bir yapıya kavuştu. Windows Insider kullanıcılarına sunulan bu yeni deneyim, sadece arama yapmanın ötesine geçerek komutları doğrudan yerine getirme yeteneği kazandı.

"Karanlık moda geç" yazmak yetecek! Ayarlara girmeden anında işlem!

Yapay zeka ajanı mantığıyla çalışan "Satır İçi İşlemler" özelliği sayesinde kullanıcılar artık Ayarlar menüsünde kaybolmak zorunda kalmayacak. Arama çubuğuna "karanlık moda geç", "Bluetooth'u aç" veya "ekranı karart" gibi komutlar yazıldığında ilgili işlem otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca Phone Link entegrasyonuyla arama kısmından doğrudan SMS gönderme imkanı da sunuluyor.

Deneysel Insider sürümlerinde İngilizce olarak test edilmeye başlanan özelliğin, önümüzdeki yıl Başlat menüsüne entegre edilmesi ve yeteneklerinin daha da genişletilmesi bekleniyor.

Apple'dan teknoloji dünyasını heyecanlandıran dev hamle! Teknoloji devi yeni sürprizleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor!
Apple'dan teknoloji dünyasını heyecanlandıran dev hamle! Teknoloji devi yeni sürprizleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor!

Teknoloji

Apple'dan teknoloji dünyasını heyecanlandıran dev hamle! Teknoloji devi yeni sürprizleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor!

Wall Street'ten pozitif açılış! Petrol düştü, teknoloji hisseleri uçuşa geçti!
Wall Street'ten pozitif açılış! Petrol düştü, teknoloji hisseleri uçuşa geçti!

Ekonomi

Wall Street'ten pozitif açılış! Petrol düştü, teknoloji hisseleri uçuşa geçti!

Savaşın ateşi teknoloji devini de yaktı! Ukrayna İHA'ları vurdu, Yandex'in veri merkezi tamamen çöktü!
Savaşın ateşi teknoloji devini de yaktı! Ukrayna İHA'ları vurdu, Yandex'in veri merkezi tamamen çöktü!

Dünya

Savaşın ateşi teknoloji devini de yaktı! Ukrayna İHA'ları vurdu, Yandex'in veri merkezi tamamen çöktü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23