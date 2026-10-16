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Gündem Irak’ta tarihi adım, Soydaşlarımızın hakkı teslim edildi! Kürşad Zorlu’dan Irak hükümetine teşekkür!
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Irak’ta tarihi adım, Soydaşlarımızın hakkı teslim edildi! Kürşad Zorlu’dan Irak hükümetine teşekkür!

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Irak’ta tarihi adım, Soydaşlarımızın hakkı teslim edildi! Kürşad Zorlu’dan Irak hükümetine teşekkür!

Irak’ta patlak veren kabine revizyonunda Türkmen coğrafyası için gurur verici bir gelişme yaşandı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak Hükümeti’nde Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Kerkük Valiliği koltuğunun da yine bir Türkmen’e emanet edileceğinin kesinleşmesiyle Türk dünyasında büyük sevinç yaşandı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, kararı "bölgesel barış ve gönül coğrafyamız açısından tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Devlet Bakanlığını üstlenen Mehmet Seman Ağa’yı kutluyor; başta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme daha yaşanmış, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak'ta gerçekleşen kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmiştir. Bu süreçte mevcut Kerkük Valiliği görev süresi de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde bölgemizde barış, refah ve huzur esaslı politikalara yön verirken, gönül coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumluluğu geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Devlet Bakanlığını üstlenen Mehmet Seman Ağa’yı kutluyor; başta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi olmak üzere böylesi tarihi bir kararı hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye-Irak dostluğu ve bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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