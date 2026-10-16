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Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni bakan yardımcısı: Bekir Bayrakdar atandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni bakan yardımcısı: Bekir Bayrakdar atandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni bakan yardımcısı: Bekir Bayrakdar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar getirildi. Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarında yeni atamalar yapılırken iki isim görevden alındı.

Kamudaki atama kararları, ekonomi yönetiminden dış politikaya, kültür ve sanattan ulaştırmaya kadar farklı alanları kapsadı. Hazine ve Maliye Bakanlığında bakan yardımcılığına Bekir Bayrakdar atanırken Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine Can Atilla getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA BEKİR BAYRAKDAR ATANDI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Bekir Bayrakdar getirildi. Kararlarla birlikte Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığında da çeşitli görevlendirmeler yapıldı.

BAKANLIKLARDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Atama kararlarına göre Sabri Tunç Angılı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne; Pervin Oymak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Can Atilla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne, Suat Faruk Giray Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Cüneyt Epcim ise Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne getirildi.

Ticaret Bakanlığında İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atandı.

KAMU KURUMLARINDA DA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

Kararlar kapsamında Adnan Yılmaz, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına; Mehmet Akif Kaygusuz, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğüne; Ömer Açıkgöz ise DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne atandı.

Göktuğ Bağlı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Üyeliğine; Kutluhan Taşkın, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Selami Yapıcı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ertuğrul Karatay ise DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

2 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Kararlar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık ile TİGEM Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevlerinden alındı.

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