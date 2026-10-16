Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulmuş varlıklarının ABD kontrolüne verilmesini reddederek, fonlarla ilgili kararların Avrupa'da kalması gerektiğini söyledi.

Brüksel'deki AB zirvesi öncesinde konuşan Merz, ABD'nin Avrupa'da tutulan bazı Rus varlıklarının dondurulmasını kaldırmayı ve bunları Washington'ın gözetiminde bir mekanizma altına almayı önerdiğine dair haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merz, "Bunlar Avrupa'da dondurulmuş varlıklar. Bunlar Avrupa'da dondurulmuş olarak kalmalı da. Bu bizim meselemiz ve biz buna karar vereceğiz." dedi.

Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 210 milyar euro (yaklaşık 235 milyar ABD doları) tutarındaki varlıkları şu anda AB'de hareketsiz durumda.