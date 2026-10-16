Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulmuş varlıklarının ABD kontrolüne verilmesini reddederek, fonlarla ilgili kararların Avrupa'da kalması gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulmuş varlıklarının ABD kontrolüne verilmesini reddederek, fonlarla ilgili kararların Avrupa'da kalması gerektiğini söyledi.
Brüksel'deki AB zirvesi öncesinde konuşan Merz, ABD'nin Avrupa'da tutulan bazı Rus varlıklarının dondurulmasını kaldırmayı ve bunları Washington'ın gözetiminde bir mekanizma altına almayı önerdiğine dair haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Merz, "Bunlar Avrupa'da dondurulmuş varlıklar. Bunlar Avrupa'da dondurulmuş olarak kalmalı da. Bu bizim meselemiz ve biz buna karar vereceğiz." dedi.
Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 210 milyar euro (yaklaşık 235 milyar ABD doları) tutarındaki varlıkları şu anda AB'de hareketsiz durumda.
Gündem
Trump’tan çip imalatında dev hamle! ABD ve Japonya’dan 21 milyar dolarlık tarihi yarı iletken ortaklığı!