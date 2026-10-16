Siyonist rejim kan dökmek istiyor! Alarm seviyesi arttı

27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimler yaklaşırken İsrail’in askeri hazırlıkları ve siyasi liderlerin açıklamaları güvenlik gündeminin merkezine yerleşti. KAN’ın haberine göre ordu, İran’ın geçen haftadan bu yana gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı testlerini yakından izliyor ve mevcut dönemi “hassas” olarak değerlendiriyor.

Kanala konuşan, adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, “Sürprizle karşılaşmamak adına çalışıyoruz.” dedi.

Haberde, İran'ın geçen haftadan bu yana gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı (İHA) testleri ışığında ordunun gelişmeleri yakından takip ettiği ve mevcut süreci "hassas" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

KAN'a konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, "Sürprizle karşılaşmamak adına çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gelişmeler doğrultusunda perşembe akşamı üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla güvenlik kabinesini toplayacağı aktarıldı.

Bilgi sahibi bir kaynak, toplantının olağan olduğunu ve mevcut güvenlik gerilimleri çerçevesinde planlandığını ifade etti.

KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in son günlerde yaptığı tehditkar açıklamaların karşı tarafta yanlış hesaplamalara yol açabileceği öngörülüyor.

Bu durumun güvenlik kurumlarını teyakkuz seviyesini yükseltmeye sevk ettiği belirtiliyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Tüm cephelerde artan uyarılar ve sürecin hassasiyeti göz önüne alındığında, gerilimin tırmanma olasılığı yükselmiştir." uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin İran planları iddiası

Öte yandan KAN, ABD merkezli CNN televizyonuna dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın çatışmaların yeniden başlaması yönünde talimat vermesi durumunda İran'ın enerji tesisleri ve nükleer alanlarını hedef alacak yeni planlar hazırladığını öne sürdü.

Haberde, bu planlar arasında ABD cephaneliğindeki en güçlü nükleer olmayan mühimmat olan "bombaların anası" (MOAB) olarak bilinen bombanın kullanımının da yer aldığı iddia edildi.

KAN'ın 10 Ekim'de yayımladığı bir haberde, İsrail'in seçimlerden önce İran ile savaşın yeniden başlaması senaryosuna hazırlandığını, seçenekler arasında Trump yönetiminin İsrail'in tek taraflı bir saldırı gerçekleştirmesine yeşil ışık yakmasının da bulunduğu bildirilmişti.

Ancak İsrailli bir yetkili bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Görüşmenin içeriği ve ele alınan konular hakkında bilgi verilmezken, temasın İsrail'in askeri hazırlıkları veya İran ile gerilim ihtimaliyle bağlantılı olup olmadığı netlik kazanmadı.

İsrail basını, son haftalarda Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

Basında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimler öncesi İran, Lübnan veya Gazze'ye saldırı başlatma ihtimalinin bulunduğu aktarılmıştı.