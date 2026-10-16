Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Skoda, Toyota ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Otomobillerin bakım masrafları, servis altyapıları, yedek parça bulunabilirliği, güvenlik özellikleri ve fiyat-performans gibi kriterlerine göz gezdiriyor. Bunun sonucunda bütçesine en uygun ve kendisine en çok hitap eden otomobili belirlemeye çalışıyor. Öte yandan bazı otomotiv şirketleri, zaman zaman çeşitli kampanyalar duyurarak otomobil tutkunlarının ilgisini çekebiliyor. Renault otomotiv şirketinin güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Boreal araçta faizsiz taksit imkanı olduğu görüldü. Bu durum Renault yaptı yapacağını dedirtebiliyor.