  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili isimden beklenmedik sözler: Fon konusunda umutsuzluğa kapılmaya başladım THY'den gökyüzünde dev hamle: CFM ile 600 motorluk tarihi ortaklık Dolar ve euro yükselişte Dünyanın en uzun yaşayan 5 kedisi belli oldu! Ömürleri herkesi şaşırttı Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun’dan dikkat çeken dış politika analizi: 'Ambargolar Hiçbir Şeyi Çözmez' Alhurra duyurdu: Türkiye S-400'ün yerlisini yaptı! Artık Rusya ve Çin'e rakip oldular Elektrikli otomobili sevdik! Yüzde 52’i arttı Bundan sonra daha kolay olacak: Ücretsiz tren seyahatlarında yeni dönem NASA'nın yeni bataryası eksi 170 dereceye dayandı: Test edildi! Ay görevlerinde kullanılabilir
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!

Fransız otomobil devi Renault, modern tasarımlı ve konforlu SUV modeli Boreal modeliyle dikkat çekiyor. Şirket faizsiz taksitle Boreal satışına başladı.

1
#1
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Skoda, Toyota ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Otomobillerin bakım masrafları, servis altyapıları, yedek parça bulunabilirliği, güvenlik özellikleri ve fiyat-performans gibi kriterlerine göz gezdiriyor. Bunun sonucunda bütçesine en uygun ve kendisine en çok hitap eden otomobili belirlemeye çalışıyor. Öte yandan bazı otomotiv şirketleri, zaman zaman çeşitli kampanyalar duyurarak otomobil tutkunlarının ilgisini çekebiliyor. Renault otomotiv şirketinin güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Boreal araçta faizsiz taksit imkanı olduğu görüldü. Bu durum Renault yaptı yapacağını dedirtebiliyor.

#2
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!

FAİZSİZ TAKSİTLE BOREAL SATIŞI BAŞLADI Renault otomotiv markasının 2026 Ekim ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyon Boreal araçta 6 ay yüzde 0 faizle 200.000 TL kredi imkanı sunulduğu görüldü. Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan bu kampanyanın sadece Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyon Boreal araçta değil, aynı zamanda; Clio, Megane Sedan ve Duster araçta da geçerli olduğu belirtildi.

#3
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!

Kampanya kapsamında aylık ödeme tutarı 33.333 TL olarak duyuruldu. Ancak otomobil için peşinat ödemesinin ayrıca yapılacağı aktarıldı. Kampanyanın Renault Finans'ın şartlarına bağlı olduğu, kampanyalı faiz oranlarının Maxxi Warranty ve Renault Kasko ürünü ile birlikte geçerli olduğu aktarıldı. Ayrıca kampanyaların birleştirilemeyeceği açıklandı. Ek olarak kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve 31 Ekim 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu belirtildi. Boreal, Clio, Megane Sedan ve Duster modellerindeki kampanyalar hakkında detaylı bilgiye, Renault ile iletişime geçilerek ulaşılabilir.

#4
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!

RENAULT BOREAL ARAÇ FİYAT LİSTESİ Boreal modelinde faizsiz taksit imkanı olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 16 Ekim 2026 tarihli Boreal araç fiyat listesi bulunuyor. Versiyonu: Evolution Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 2.379.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.269.000 TL. İndirim: 110.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!

Versiyonu: Techno Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 2.899.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.760.000 TL. İndirim: 139.000 TL. Versiyonu: Iconic Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 3.049.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor. Versiyonu: Iconic Full hybrid E-Tech 160 hp. Fiyatı: 3.399.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Müslüman

Faiz hassasiyeti olanlar için çok iyi, Gelirler ile alınamadığı için bankaya faizle krediye zorla yönelnendirililyorduk. Diğer firmalarda yapar inşallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Suriye’de büyük kalleşlik
Dünya

Suriye’de büyük kalleşlik

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'de doğal gaz boru hattına sabotaj düzenlendi.
Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!
İSLAM

Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Arık'ın, Kuran'ı Kerim'deki insanların ölmeden önceki son anlarını anlatan Kıyamet Suresi'nde ye..
Ekrem İmamoğlu'nun, bugün duruşmada çarpıtarak anlattığı Hasan Karakaya görüşmesine sebep olan işte o yazı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun, bugün duruşmada çarpıtarak anlattığı Hasan Karakaya görüşmesine sebep olan işte o yazı

Yargılandığı mahkemede zevahiri kurtarmak adına kırk takla atan ve merhum gazeteci Hasan Karakaya ile yaptığı görüşmeyi çarpıtarak anlatmaya..
Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı
Gündem

Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB nedenini açıkladı

Diyarbakır semalarında peş peşe havalanan Türk savaş uçaklarının görevi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığınd..
Yolsuzluğu anlatmak yerine yine şov yaptı! Mahkemede soytarılık
Gündem

Yolsuzluğu anlatmak yerine yine şov yaptı! Mahkemede soytarılık

Toplam 436 sanığın yargılandığı asrın yolsuzluğu davası başladığı günden beri mahkemede şov yapan ve ‘Duruşmalar TRT’den yayınlansın’ diyen ..
Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti
Gündem

Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti

Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşmasına başladığı sırada 10’dan fazla ülkenin temsilcisi sal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23