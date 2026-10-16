Otomobil devi yaptı yapacağını : Faizsiz taksitle araç satacak!
Fransız otomobil devi Renault, modern tasarımlı ve konforlu SUV modeli Boreal modeliyle dikkat çekiyor. Şirket faizsiz taksitle Boreal satışına başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransız otomobil devi Renault, modern tasarımlı ve konforlu SUV modeli Boreal modeliyle dikkat çekiyor. Şirket faizsiz taksitle Boreal satışına başladı.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Skoda, Toyota ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Otomobillerin bakım masrafları, servis altyapıları, yedek parça bulunabilirliği, güvenlik özellikleri ve fiyat-performans gibi kriterlerine göz gezdiriyor. Bunun sonucunda bütçesine en uygun ve kendisine en çok hitap eden otomobili belirlemeye çalışıyor. Öte yandan bazı otomotiv şirketleri, zaman zaman çeşitli kampanyalar duyurarak otomobil tutkunlarının ilgisini çekebiliyor. Renault otomotiv şirketinin güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Boreal araçta faizsiz taksit imkanı olduğu görüldü. Bu durum Renault yaptı yapacağını dedirtebiliyor.
FAİZSİZ TAKSİTLE BOREAL SATIŞI BAŞLADI Renault otomotiv markasının 2026 Ekim ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyon Boreal araçta 6 ay yüzde 0 faizle 200.000 TL kredi imkanı sunulduğu görüldü. Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan bu kampanyanın sadece Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyon Boreal araçta değil, aynı zamanda; Clio, Megane Sedan ve Duster araçta da geçerli olduğu belirtildi.
Kampanya kapsamında aylık ödeme tutarı 33.333 TL olarak duyuruldu. Ancak otomobil için peşinat ödemesinin ayrıca yapılacağı aktarıldı. Kampanyanın Renault Finans'ın şartlarına bağlı olduğu, kampanyalı faiz oranlarının Maxxi Warranty ve Renault Kasko ürünü ile birlikte geçerli olduğu aktarıldı. Ayrıca kampanyaların birleştirilemeyeceği açıklandı. Ek olarak kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve 31 Ekim 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu belirtildi. Boreal, Clio, Megane Sedan ve Duster modellerindeki kampanyalar hakkında detaylı bilgiye, Renault ile iletişime geçilerek ulaşılabilir.
RENAULT BOREAL ARAÇ FİYAT LİSTESİ Boreal modelinde faizsiz taksit imkanı olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 16 Ekim 2026 tarihli Boreal araç fiyat listesi bulunuyor. Versiyonu: Evolution Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 2.379.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.269.000 TL. İndirim: 110.000 TL.
Versiyonu: Techno Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 2.899.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.760.000 TL. İndirim: 139.000 TL. Versiyonu: Iconic Turbo TCe EDC 145 hp. Fiyatı: 3.049.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor. Versiyonu: Iconic Full hybrid E-Tech 160 hp. Fiyatı: 3.399.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.
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