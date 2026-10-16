Türkiye'de araç sayısı 35 milyonu geçti: İşte en çok satan 10 otomobil markası!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de toplam araç sayısı 35 milyonu aştı.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de toplam araç sayısı 35 milyonu aştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2026 verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 18 azaldı. Bu düşüşle birlikte eylül ayında ülke genelinde toplam 161 bin 27 yeni aracın trafiğe kaydı gerçekleştirildi.
ZİRVEDE RENAULT VE TOGG YER ALDI Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen marka yüzde 16,1 pazar payıyla Renault oldu. Listenin ikinci sırasında yüzde 9,8 oranla yerli otomobil TOGG yer alırken, üçüncü sırayı yüzde 8,6 payla Hyundai aldı. EYLÜLDE EN ÇOK SATAN MARKALAR
Nissan: %3,3Peugeot: %3,7
Peugeot: %3,7
Kia: %4,5
Skoda: %5
Mercedes-Benz: %5,3
Toyota: %6,8
Volkswagen: %7,1
Hyundai: %8,6
TOGG: %9,8
Renault: ,1/ kaynak: ensonhaber
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