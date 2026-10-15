Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

İstanbul Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, kentte etkili olan yağışa karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

24 İL İÇİN SARI, 2 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Kritik toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 il için "sarı", 2 il için de "turuncu" kodlu uyarı yapıldığını belirtti.

.Bakan Kurum’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Yarın sabah itibarıyla, özellikle Avrupa Yakası’nda yeniden yağışlarımız var. Sarı kodlu uyarımız İstanbul için ve diğer illerimiz için, toplam 24 ilimizde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, cumartesi günü de yağışların İstanbul genelinde süreceğini söylüyor. Dolayısıyla olumsuz hava şartlarının devam edeceği öngörüldüğünden vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarıdır. Herhangi bir ihtiyaçları varsa kaymakamlıklarımıza ve belediyelerimize iletebilirler. İhtiyaçları hızlı şekilde giderme yoluna gideceğiz. Yine yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var. Bizler tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.”