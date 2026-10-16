Sel felaketinde en büyük hasarı alan Ayazağa’da temizlik başladı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların en çok vurduğu yerlerin başında gelen Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde hayat normale dönmeye başladı. Suların çekilmesiyle felaketin boyutu ortaya çıkarken, başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Tamamen trafiğe kapatılan mahallede sabah saatlerinden itibaren toplu ulaşım seferleri yeniden başlandı. Selden en çok zarar gören yerlerin başında gelen Ayazağa Mahallesi'nde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam etti.