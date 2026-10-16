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Gündem Sel felaketinde en büyük hasarı alan Ayazağa’da temizlik başladı
Gündem

Sel felaketinde en büyük hasarı alan Ayazağa’da temizlik başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Sel felaketinde en büyük hasarı alan Ayazağa’da temizlik başladı

İstanbul’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kaybolduğu sel felaketi, Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde büyük hasara yol açtı. Şiddetli yağışların ardından sular altında kalan bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların en çok vurduğu yerlerin başında gelen Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde hayat normale dönmeye başladı. Suların çekilmesiyle felaketin boyutu ortaya çıkarken, başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Tamamen trafiğe kapatılan mahallede sabah saatlerinden itibaren toplu ulaşım seferleri yeniden başlandı. Selden en çok zarar gören yerlerin başında gelen Ayazağa Mahallesi'nde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam etti.

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