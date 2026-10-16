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Dünya Zelenskiy silah için yalvarıyor! Savaş uçağı istiyor
Dünya

Zelenskiy silah için yalvarıyor! Savaş uçağı istiyor

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Zelenskiy silah için yalvarıyor! Savaş uçağı istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel’deki görüşmelerinde ilave F-16 savaş uçakları ve mühimmat desteğini gündeme taşıdı. Rus saldırıları karşısında hava savunmasını güçlendirmeyi öncelik olarak gösteren Zelenskiy, dondurulmuş Rus varlıklarının da bloke tutulmasını istedi.

Belçika basınının aktardığına göre Zelenskiy, Kral Philippe ve Başbakan Bart De Wever ile görüşerek Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarını ele aldı. De Wever ile yapılan görüşmede, Rusya’nın konutlara, enerji tesislerine ve kritik altyapıya yönelik saldırılarının yol açtığı hasar değerlendirildi.

Zelenskiy, bazı yerleşimlerde aynı noktanın yeniden vurulması tehdidinin onarım çalışmalarını da engellediğini belirtti. Ukrayna lideri, ekiplerin bu risk nedeniyle kimi bölgelere müdahale edemediğini aktardı.
Zelenskiy ile De Wever'in görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki konutlara, enerji tesislerine ve diğer kritik altyapıya yönelik saldırılarının sonuçları değerlendirildi.

Bazı yerleşimlerde onarım ekiplerinin, aynı noktaya ikinci bir saldırı düzenlenmesi tehdidi nedeniyle çalışmalara başlayamadığını aktaran Zelenskiy, De Wever'e ülkesinin savunma ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının Rusya'nın jet motorlu Şahid tipi insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarının püskürtülmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

"İlave savaş uçaklarını mümkün olan en kısa sürede teslim almak için Belçika ile çalışıyoruz." ifadesini kullanan Zelenskiy, savunma desteğine ilişkin her kararın hayat kurtardığını kaydetti.

İki lider, F-16'lar için ilave mühimmat tedariki imkanlarını da görüştü.

Belçika'ya destek teşekkürü

Zelenskiy, Kral Philippe ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya destekleri dolayısıyla Kral'a, Belçika hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Ukrayna'daki şehirlerin ve yerleşim yerlerinin sürekli Rus füze ve İHA saldırıları altında olduğunu belirten Zelenskiy, hava savunmasının güçlendirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulan Rus varlıklarının bloke edilmeye devam edilmesini isteyen Zelenskiy, "Savaş sürdüğü müddetçe Rusya, yeni katliamlara ve Avrupa'nın istikrarsızlaştırılmasına yatırım yapmasını sağlayabilecek hiçbir şey elde etmemeli." ifadelerini kullandı.

Kiev yönetimi, büyük bölümü Belçika'da tutulan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılmasını talep ederken Belçika, karşılaşabileceği hukuki ve mali riskler nedeniyle çekincelerini dile getiriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın 16 Ekim'de AB Zirvesi'nin ikinci gününde yapılacak Ukrayna oturumuna katılması, Finlandiya, İsveç ve Macaristan başbakanlarının yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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Yorumlar

Vay vay

Biz de savaş uçağı istiyoruz vermiyorlar. Motor bile zar zor alıyoruz.
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