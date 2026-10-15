Bakan Kurum’dan felaket bölgesinde flaş açıklamalar! "İstisnasız tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız!"

Şiddetli sağanak yağışların ardından sel felaketiyle sarsılan İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık ederek hasarın bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Metrekareye 273 kilogram gibi rekor bir yağışın düştüğünü belirten Bakan Kurum; kentte 48 toprak kayması ile 53 istinat duvarı çökmesinin yaşandığını ilan etti. AFAD ve ilgili birimlerin gelen 9 bin 755 ihbarın 7 bin 800’üne anında müdahale ettiğini vurgulayan Kurum, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır. El birliğiyle tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız" dedi.

Ayazağa’da 300 iş yeri ve 200 araçta hasar tespit edildi! "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın"

Arama-kurtarma ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 3 bin 57 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktaran Bakan Kurum, sadece Ayazağa bölgesinde 300 iş yeri ile 200 araçta hasar meydana geldiğini duyurdu. Hasar tespit çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanacağını müjdeleyen Kurum, yağışların etkisini sürdüreceğine dikkat çekerek İstanbullulara hayati uyarıda bulundu: "Zorunlu olmadıkça lütfen evlerinizden çıkmayın!"