Bakan Çiftçi, takdir topluyor...Uygurlu Annenin Çığlığına Duyarsız Kalmadı!

İstanbul’da infiale sebep olan ve iki çocuk annesi Uygur Türkü bir kadının hiçbir gerekçe gösterilmeden Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmesiyle başlayan süreç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin adalete ve vicdana dayalı net tavrıyla çözüme kavuştu. Yazar Yusuf Kaplan’ın gündeme getirdiği ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran mağduriyete Bakan Çiftçi’nin duyarsız kalmaması, “Halkın içinden, adil ve kibirden uzak devlet adamlığı” duruşunun en somut örneği oldu.

İşte vicdanları rahatlatan o operasyonun detayları ve devletin şefkat yüzü

GAZETECİ “YUSUF KAPLAN” KONUYU GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Gerekçesiz Alıkonulma ve Yükselen Çığlık

21 Mayıs 2026 tarihinde insanî ikamet uzatma başvurusu reddedilen Uygur Türkü anne, arkasında gözü yaşlı iki çocuk bırakarak Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilmişti. Ortada hiçbir suçlama ya da açıklama olmaması, kamuoyunda “Uygur Türklerine yönelik bir belirsizlik ve baskı mı var?” sorusunu doğurmuş ve büyük bir tepki dalgası yaratmıştı. Yazar Yusuf Kaplan’ın “Bitsin artık bu duyarsızlık!” haykırışı, toplumsal bir vicdan çağrısına dönüştü.

Kibrin Değil, Adaletin Bakanı: Mustafa Çiftçi Devrede

Toplumun sesine kulak tıkayan, bürokrasinin arkasına saklanan değil; halkın derdiyle dertlenen bir yönetim anlayışı sergileyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olaya anında müdahale etti. Bakanlığın kararlı duruşu ve hızlı koordinasyonu sayesinde süreç tersine döndü.

Yapılan resmi bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Hocam, İlgili şahsın uluslararası koruma başvurusunu alacağız, bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Uygur Türkü Hanımefendi geri gönderme merkezimizden de serbest bırakıldı. Bilginize.”

Annelerinden Koparılma Riski Bitti, Mağduriyet Çözüldü

Bakan Çiftçi’nin talimatıyla birlikte;

• Serbest Bırakıldı: Uygur Türkü anne, Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’nden derhal tahliye edildi.

• Uluslararası Koruma Altına Alındı: Kadının sınır dışı edilme riski, “uluslararası koruma başvurusu” alınarak tamamen ortadan kaldırıldı.

• Çocuklar Annelerine Kavuştu: Günlerdir büyük bir korku yaşayan iki çocuk, annelerinin sıcak kollarına yeniden kavuştu.

Analiz: Türkiye’nin İhtiyacı Olan Bakan Profili

Bu olay, sadece bir mağduriyetin giderilmesi değil; devlet mekanizmasının nasıl işlemesi gerektiğine dair önemli bir ders niteliğindedir.

• Halktan Biri ve Ulaşılabilir: Bakan Mustafa Çiftçi, aydınların ve halkın sesini kibir göstermeden dinlemiş, bürokratik engelleri adalet adına esnetmiştir.

• Zulme Karşı Net Duruş: Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın hakları konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hamilik misyonuna yakışır bir refleks gösterilmiştir.

Toplum, ekranlarda veya makam odalarında kaybolan yöneticiler değil; Yusuf Kaplan gibi isimlerin çağrısına anında yanıt veren, mazlumun yanında saf tutan Mustafa Çiftçi gibi adaletli devlet adamlarını özlemişti. Bu hamle, adaletin sadece bir kelimeden ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı.