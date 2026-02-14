Bakan Çiftçi göreve bu duayla başladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığına atandı. Kariyeri boyunca "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket eden Çiftçi’nin bu kritik göreve getirilmesi, devlet geleneğinde liyakat ve saha tecrübesinin bir birleşimi olarak görülüyor. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun ve bilmenizi isterim ki; Çiftçi’nin, "Kalbimi Erzurum'da Bırakıyorum" cümlesi kendine olan güveninden kaynaklanıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, GÖREVİNİ BU DUAYI YAPARAK DEVRALDI

“Kendime sürekli tekrar ettiğim bir ilahi ferman var. Diyor ki; Ey Mülkün gerçek sahibi Allah'ım.. sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini Aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Gerçek iyilik senin elindedir, senin her şeye hakkıyla gücün yeter” diyor Bakan Çiftçi.

Bakan Çiftçi, “Ben buradan da şunu Niyaz ediyorum; Cenab-ı Hak, bu görevde bana kolaylıklar versin” diyor.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Atama kararı ile gündeme geldi.

Mustafa Çiftçi Kimdir:

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. 1990 yılında Konya İHL’den mezun oldu.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği, 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valiliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa Çiftçi, A.Ü. Adalet Bölümünü, İktisat Fakültesini ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

"İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır” felsefesini benimseyen Bakan Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Çiftçi evli ve üç çocuk babasıdır.

Bakan Çiftçi, Çorum'da göreve başlarken, iyimser tavırlarıyla Çorumluların kısa sürede gönlünü almayı başardı. Zira, liyakat sahibi olan Çiftçi, burada halkla bütünleşerek, birlik ve beraberliği sağlamak için var gücüyle çalıştı. Ardından, "çalışmak ibadettir" düsturuyla, nasıl ki abdest almadan namaz kılınamıyorsa, dünyevi işlerde aynen öyle cereyan ettiğini gösterdi.

Çorum halkı bunca hizmetten dolayı memnun kalmış ve vali beye dualar ediliyordu. Çorum'a gelince halkla yaptığım röportajlardan ve Vali Çiftçi hakkında söyledikleri taktire şayan cümleler sarf etmeleri beni çok duygulandırdı. Çünkü Vali Çiftçi'nin azmi ve kararlılığı halkı işten dolayı bağımlı hale getirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sonrası Erzurum'a Vali olarak atanması ile halkımız, medyadan Mustafa Çiftçi'yi tanımışlardı.

Allah nasip etti ve hak ettiği İçişleri Bakanı oldu. İnşallah burada da güzel işler yapmayı kendisine verdiği destekle başaracağına inancım tamdır.

Araştırmacı Gazeteci Yazar;

Vehbi Korkutata