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Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan'a kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetine icabetle yarın Pakistan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:31
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan'a kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetine icabetle yarın Pakistan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Açıklamada, iki günlük ziyaret kapsamında Çavuşoğlu'nun, Kureyşi ile görüşmesinin yanı sıra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Söz konusu temaslarda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılan genel seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 9 Eylül'de yemin ederek görevine başlamıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:31
  1. Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Pakistan
  4. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi
  5. Pakistan Başbakanı İmran Han

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