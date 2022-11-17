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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: 120 gün sonra...
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: 120 gün sonra...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anlaşma 120 gün sonra bir yıl daha uzatılabilir. Umarım yeniden uzatmaya ihtiyaç kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 20:21:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: 120 gün sonra...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının öne çıkanları şöyle:

"Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya’nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 4 ay daha uzatıldı. Anlaşma 120 gün sonra bir yıl daha uzatılabilir. İnşallah yeniden uzatmaya ihtiyaç kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz."

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