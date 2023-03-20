Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, “İsveç’ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’da taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4.3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1.7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceğini açıkladı.