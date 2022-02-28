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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş 'Montrö' açıklaması! Türkiye'den 'savaş gemisi' kararı
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş 'Montrö' açıklaması! Türkiye'den 'savaş gemisi' kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 22:09:00 - 2022-02-28 22:33:22
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş 'Montrö' açıklaması! Türkiye'den 'savaş gemisi' kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk.

Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk."

 

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