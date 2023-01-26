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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Türkiastan açıklaması!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Türkiastan açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Türkistan'daki Urumçi'de, Kasım 2022’de karantina altında olanların yaşadığı apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatına kaybetmesine ilişkin soru önergesine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 07:39:00 - 2023-01-26 08:21:20
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Türkiastan açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Doğu Türkistan'daki Urumçi'de Kasım ayında meydana gelen yangında, 10 Doğu Türkistanlı vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayan Uygur Türkleri'nin, kapıları karantina bahanesi ile üstlerine kilitli olduğundan yangından evlerinden çıkarak kaçamadıkları öğrenilmiş ve Çin itfaiyesinin de yangına zamanında müdahale etmediği belirtilmişti.

Çin hükümetinin Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar Çin'de protesto edilirken, dünya bu olaya karşı da sessiz kaldı.

Bakan Çavuşoğlu HDP'nin önergesine cevap verdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Doğu Türkistan'daki olayı TBMM'ye taşıdı. Gergerlioğlu, "Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz” diyerek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gergerlioğlu'nun önergesine cevap verdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Söz konusu yangının binadaki bir elektrik prizinden kaynaklandığı belirtilmiştir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu önergeye verdiği cevabında şu ifadeleri kullandı:

Uygur Türkü soydaşlarımızın, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürmelerine, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına önem atfediyor, bu yönde gerek ikili düzeyde gerek uluslararası platformlarda beklenti ve hassasiyetlerimizi her vesileyle vurguluyor, bu konuyu en titiz şekilde yakından takip ediyoruz.

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