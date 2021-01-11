Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net Kıbrıs açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önce çıkanlar:

"İki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Bunu bütün kesimlere anlatmalıyız. Son günlerde Avrupa'ya yaptığım seyahatlerde de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gerçekleştirdiği görüşmede de bu konu gündeme geldi. İki devletin çözümün neden olması gerektiğini tüm tezlerimizle beraber anlatacağız.

52 yıldır iyi niyetle yaklaştık. Olmadı, olmayacak olanı da zorlamaya gerek yok. Doğu Akdeniz konferansına KKTC katılmazsa Güney Kıbrıs'ın da katılmasına izin vermeyiz. Kapalı Maraş'ın açılması sürüyor. Önce kamusal alanlar açılmaya başlandı.

Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz."

Toplantıda konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin,"Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir." dedi..