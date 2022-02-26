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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan CHP'li Özgür Özel'i rezil eden tablo
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan CHP'li Özgür Özel'i rezil eden tablo

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi sosyal medya hesabından Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesine ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 16:07:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan CHP'li Özgür Özel'i rezil eden tablo

 yeniakit  Ankara 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi sosyal medya hesabından Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesine ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’ya komşu ülkelere geçişlerinde geçerli uygulamalar; Komşu ülkelerdeki Temsilciliklerimiz de yardıma hazır. Devlet her adımda vatandaşlarımızın yanında. Herkese güvenli yolculuklar dilerim" dedi.

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