0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu'ndan baş döndüren diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği baş döndürdü.

23 Eylül 2018 Pazar 22:37
Bakan Çavuşoğlu'ndan baş döndüren diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Lesotho Dışişleri Bakanı Lesego Makgothi ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmeler sonrasında Lesotho ve Paraguay'la karşılıklı büyükelçilik açılması kararı alındı.

İkili görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, Lesotho'ya büyükelçilik açılacağı, Lesotho'nun da ileride Türkiye'de büyükelçilik açma kararlarını teyit ettikleri duyuruldu.

Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglioni'yle yapılan ikili görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Paraguay arasında karşılıklı büyükelçilik açılmasına karar verildi.

TWİTTER'DAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrasında ise Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Güney Amerika’nın önde gelen ülkelerinden Paraguay ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor, büyükelçiliklerimizi karşılıklı olarak açıyoruz." ifadesine yer verdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’yle yapılan görüşmenin de verimli geçtiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 22:37
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. bm
  3. New York

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da trafik kazası! Aracın içinde sıkışıp kaldı
    1. Çorum'da trafik kazası! Aracın içinde..
    2. İsrail Filistinlilere savaş..
    3. Bakan Çavuşoğlu'ndan baş döndüren..
    4. Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un..
    5. Rus casus yakalandı! Yeni bir kriz..
    6. Alman Ordusu'na ait dev tesis yanıyor!
    7. Balık tutmak isteyen öğretmenden acı..
    8. Trump'tan Ruhani'ye açık teklif!..
    9. TBMM Başkanı Binali Yıldırım..
    10. İran eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den..
    11. Okyanusun ortasında hayat mücadelesi!..
    12. Tunus'taki selin bilançosu ağırlaşıyor!
    13. Siirt'te 8 köy ve mahallede sokağa..
    14. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kritik..
    15. Afganistan'da polislere bombalı tuzak!
    16. Migros'un tazminat sözünü tutmadığı..
    17. Aydın'da yangın! Olaya müdahale ediliyor
    18. İran'da yas ilan edildi!
    19. Antalyaspor'dan muhteşem dönüş!
    20. Cumhurbaşkanı'ndan boykot kararı!..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?