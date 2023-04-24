Bakan Çavuşoğlu'ndan anket açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlıyor. Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle; Biden, Cumhurbaşkanımızı arayıp soykırım kelimesini kullanacağını söyledi. Cumhurbaşkanımızın tepkisi 'kullanırsa kullansın. Demokles kılıcı gibi her zaman üzerimizde sallandıracağına kullansın. Dese ne olur demese ne olur?' Hukuki bir karşılığı yok. Birleşmiş Milletler'in şartı ortada, soykırım tanımı ortada.

Net bir davetti, yanaşmadılar

Biz dışarıda tezimizi çok iyi anlatıyoruz. 2015'te Ermeniler çok çalıştılar. 2015 Ermenistan için hayal kırıklığı oldu. Biz gerek yayınlar olsun gerek tezler olsun gayet iyiyiz. Karabağ zaferinden sonra Ermenistan’ı teselli etmek için bu yönde karar alan ülkelerin sayısı biraz arttı. Ellerindeki siyasi unsur gidecek o yüzden yanaşmıyor, Ermenistan da bu yüzden yanaşmıyor. Herkes arşivini açsın otursunlar çalışsınlar biz bu kararı kabul edeceğiz net bir davetti bu maalesef buna yanaşmadılar. Tarihimizdeki birçok olayı okullarda anlatmamız lazım, bu konuyu da öyle, ‘Neden tecrit oldu?’ diye. Çünkü yurt dışına okumaya giden çocuklarımızın hazırlıklı olması lazım. Tarih konusunda siyasetçilerin ahkam kesmesi son derece yanlış. Bizim tarihimizde soykırım diye bir şey yok. Biz her yeri fethetmişiz, yönetmişiz, ihya etmişiz, oralarda büyük eserler bırakmışız. Herkes diniyle, diliyle, etnik yapısıyla bunları koruyarak yaşamaya devam etmiş.

Ermenistan Dışişleri Bakanı deprem zamanı ziyarete geldi. Toplantıdan çıkışta duvardaki Dışişleri Bakanlarımızı gösterdim. 1912-1913 yılları arasında Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı Gabriel Noradunkyan Efendi. Soykırım düşünen bir devlet 1915'ten 2 yıl önce bir Ermeni'yi Dışişleri Bakanı yapmazdı.

Anket açıklaması

Bu seçim 14 Mayıs seçimleri ülkemiz için kritik bir seçim olacak. Seçim sonuçlarını gayet iyi görüyoruz. İlk turda 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanımız tekrar kazanacak. Anketlerde, tabanda böyle söylüyor. Biz 4-5 anket bir ikincisi yabancıların yaptığı anketleri görüyoruz. Büyükelçilikler anketler yapıyorlar, ülkelerine bilgi vermek isterler. Geçenlerde bir arkadaşımız yurt dışında ismini vermeyeyim, durum kötü mü dedi? Yok dedim nereden çıktı dedim. Euronews'te bir anket yayınladılar arada 20 puan fark var dedi. Dedim ki doğru bilgiyi almak istersen ben bir tarafım neticede AK Parti'nin kurucu üyesiyim, dışişleri bakanıyım. Dolayısıyla sizin büyükelçiye sor o size daha sonra sağlıklı bilgiyi verir. 3 gün sonra döndü, öğrendim dedi. Hiç yayınlandığı gibi değil. Buna çocuk bile inanmaz.

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