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Bakan Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti” dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:20
Bakan Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti” dedi.



Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Oslo Büyükelçilik Rezidansı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı. Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, öncelikle katılımcılara teşekkür ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türkiye için yeri ve önemini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Bundan 97 yıl önce Türk ulusu tarihindeki en unutulmaz zaferlerden birini kazandı. Bu zaferin iki önemli sonucu var, ilki topraklarımızı istilacı kuvvetlerden kurtardık, ikincisi bu Cumhuriyetimizin kurulmasına zemin oluşturdu. Bu yüzden bu zafer gününde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve hayatlarını vatanımız için feda etmiş şehitlerimizi anmak benim görevimdir” diye konuştu.



“Ülkemizi aynı kararlılıkla koruyup yüceltmeye devam ediyoruz”


Türk milletinin tarihi zaferlerine atıfta bulunan Çavuşoğlu, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 97 yıl sonra ülkemizi bugün aynı adanmışlık, bağlılık ve kararlılıkla koruyup yüceltmeye hep birlikte devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, “Ülkemizin her alanda ilerlemesi ve güç kazanması için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gayret sarf ediyoruz. 15 Temmuz’da da görüldüğü gibi birliğimize, bağımsızlığımıza, demokrasimize kast edenlere 30 Ağustos ruhu ile birlik içinde mücadele etmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Bu zaferin üzerinden yaklaşık yüzyıl geçtiğini ve Türkiye’nin her alanda kendisini geliştirerek dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden biri olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Ülkemizi her alanda geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Mükemmel ilişkilerimiz ve bunu devam ettirmeye yönelik güçlü bir isteğimiz var”


Norveç’in önemli bir müttefik olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, “Bizim mükemmel ilişkilerimiz ve bunu devam ettirmeye yönelik güçlü bir isteğimiz var. Değerli arkadaşım Bakan Sreide’nin davetine binaen dün Oslo’ya ulaştım ve yarın gerçekleştireceğimiz verimli görüşmeyi sabırsızlık ile bekliyorum. Yarın ikili ilişkilerim, bölgesel ve küresel meseleler üzerine kapsamlı görüşmelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:20
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