Bakan Çavuşoğlu yarın Minsk’i ziyaret edecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey’in davetine icabetle Minsk’e iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey’in davetine icabetle Minsk’e iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Belarus Dışişleri Bakanı Makey’in davetine icabetle 27-28 Ağustos tarihlerinde Minsk’i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka tarafından kabul edilecek olan Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşıyla da görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu’nun Minsk’te Türk iş adamlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.